Gli azzurri entrano tra le prime quattro con la vittoria in casa

2025-01-21 00:00:00 Giorni caldissimi in redazione!Il Chelsea è tornato tra i primidella Premier League con unacomoda sui Wolves in difficoltà.La squadra di Enzo Maresca non vinceva da cinque partite di campionato, ma passa in vantaggio quando il VAR concede un tiro di Tosin Adarabioyo che inizialmente era stato annullato per fuorigioco.Il Chelsea poi è andato nel suo guscio e i Wolves sono sembrati la squadra migliore per un periodo, capitalizzando il tempo di recupero del primo tempo quando Matt Doherty è entrato da un calcio d’angolo dopo un errore di Robert Sanchez.Marc Cucurella riporta il Chelsea in vantaggio! pic.twitter.com/2aWb8gculH— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 20 gennaio 2025Ma i padroni disono migliorati molto nel secondo tempo – anche se ancora lontani dall’essere al meglio – e Marc Cucurella e Noni Madueke hanno segnato in rapida successione.