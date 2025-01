Inter-news.it - Friis: «Un giocatore rientra per l’Inter! Loro tra le migliori squadre»

L’allenatore dello Sparta Praga Larsha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro. Un elogio importante a Simone Inzaghi. CONFERENZA STAMPA – Lars, allenatore dello Sparta Praga, annuncia un ritorno per: «Lukáš Haraslín è disponibile e sarà pronto a giocare la partita. Ma ovviamente bisogna stare attenti e vedremo come starà in termini di forza. È stato infortunato per un bel po’ di tempo, ma è pronto. È un bene che sia con la squadra da un po’ di tempo.? È una delle, è anche il campione di uno deicampionati del mondo. Ha molti giocatori di qualità e l’anno scorso hanno anche vinto con 19 punti. È davvero una buona squadra. Giocano in modo molto dinamico e hanno un gioco difensivo molto forte. Giocano molto velocemente.