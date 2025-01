Quotidiano.net - Frasi sugli abbracci: le citazioni più belle

Leggi su Quotidiano.net

Glihanno effetti straordinari sul corpo e sulla mente: riducono lo stress, rafforzano il sistema immunitario e aumentano il rilascio di ossitocina, il celebre “ormone dell’amore” (e del parto!). Nella frenesia quotidiana, uno può diventare un'isola di conforto, un modo per esprimere vicinanza senza bisogno di parole.are è un gesto primordiale, il primo che riceviamo alla nascita e nei momenti di profondo sconforto. L’abitudine all’o aiuta a crescere e contribuisce all’autostima: si tratta di un gesto capace di esprimere empatia e sostegno. In occasione della Giornata internazionale dell'o, 21 gennaio 2025, ecco alcune fra le più, tratte dai libri, i film e le canzoni che abbiamo amato. "Uno vuol dire “Tu non sei una minaccia.