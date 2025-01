Ilfattoquotidiano.it - Da Sinner a Djokovic: quando il Medical Time Out è la svolta di una partita. Necessità o strategia? Cosa dice il (vago) regolamento

“È durato circa 10 minuti, forse anche di più, ed è stato un po’ brutale nel mezzo del set. In quel momento avevo un bello slancio. Finché non ha chiesto il-out, è stata davvero una battaglia, ma il break è durato troppo a lungo”. Holger Rune, non ci sta. Agli ottavi di finale degli Australian Open 2025 il danese è stato eliminato da Jannikal termine di un match che a detta sua ha subito un brusco cambio d’inerzial’altoatesino ha chiesto l’intervento del suo staff medico a causa di un malore. Ma non è capitato solo all”italiano. Anche Novak, durante il quarto di finale vinto contro Carlos Alcaraz, ha richiesto l’Mto per un apparente infortunio. Il serbo era in svantaggio per 4-5 nel primo set e non stava mostrando una grande condizione fisica: compassato, poco fluido nei movimenti.