Colpaccio Napoli 50 milioni e si chiude! Conte scalpita Manna avvia i contatti

in attesa di sviluppi,pronto are: ilha già trovato il sostituto di KvaratskheliaIlcontinua a sognare in grande, nonostante un mercato irto di ostacoli. La situazione della squadra, reduce da una serie di prestazioni strepitose, lascia i tifosi divisi tra speranza e preoccupazione dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Psg.Servirà tempo al nuovo acquisto per assimilare i concetti del tecnico pugliese, ed è per questo che serve spingere sull’acceleratore da subito. La pressione della piazza è già palpabile, e le voci di mercato potrebbero regalare un colpo di scena decisivo. Gli azzurri entrano in un momento cruciale verso la lotta scudetto: le scelte fatte ora potrebbero determinare il futuro della stagione., ecco il sostituto di KvaratskheliaIl nome è uno di quelli che evocano sogni: Alejandro Garnacho, stella emergente del Manchester United, è l’obiettivo dichiarato per il post Kvara.