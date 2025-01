Juventusnews24.com - Club Brugge Juve, i precedenti fanno ben sperare: quel dato sorride ai bianconeri. Statistiche chiare

di RedazionentusNews24, idella sfida:suifa ben. Tutti i dettagli in vista della sfida di Champions LeagueLa, questa sera alle ore 21, scenderà in campo in casa dele non sarà una sfida inedita. Infatti, come riportato dalbianconero nel Matchday Station, le due squadre si sono già affrontate quattro volte e tutti gli incontri sono avvenuti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.che sorridono alla squadra bianconera, che ha vinto vinto tre di questi quattro scontri (1P). Inoltre, l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate nella stessa edizione ihanno vinto sia in casa che in trasferta (1-2 in trasferta e 1-0 in casa, nell’annata 2005/2006).Leggi suntusnews24.