Carlo Conti parla di Gerry Scotti e svela come ha scelto i co-conduttori

, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Mahmood, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan: saranno loro i co-che affiancherannoal prossimo Festival di Sanremo 2025. A loro si aggiungeranno anche Jovanotti e Damiano David in qualità di “super ospiti” anche se sarebbe probabilmente il caso di rivedere questa etichetta e iniziare are di “amici che ci vengono a trovare”.riportato da FanPage,ha rotto il silenzio suche al momento è l’unico co-co non ancora ufficializzato. “è un mio amicolo sono Pieraccioni e Panariello e tanti altri. Sto ancora cercando di convincerli“. E sulla scelta degli altri volti che lo accompagneranno, ha aggiunto: “Mercoledì Bianca Balti,grande esempio di vita che devenuare sempre, poi i colori di Malgioglio e l’ironia di Frassica.