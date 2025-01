Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo lasciato da soli i nostri bambini di 7 e 9 anni in casa mentre andavamo a cena fuori. Pentiti? Per niente”: la confessione di due genitori

Diritti e doveri dei. La lista è lunga e spesso si parla – tra mamme e papà – di come bisogna gestire i piccoli, quando ci si vuole ritagliare qualche oretta di svago e di intimità, quando si è stanchi. C’è chi si fa prendere dai sensi di colpa e decide di sacrificare se stesso, c’è chi chiama senza problemi una babysitter (per chi può permetterselo chiaramente), chi ricorre ai nonni, quando sono disponibili e in forze. C’è anche chi adotta una soluzione estrema: lasciarli da.Lo ha raccontato Carolyn Abram a Business Inside. Tutto nasce da un viaggio dell’estate 2022 che ha visto coinvolta tutta la famiglia, prima in Svizzera e poi in Italia, in quel momento funestata da altissime temperature. Nonostante tutto Carolyn e la sua famiglia sono riusciti ad arrivare al Lago di Como e a fare un giro turistico, nonostante l’afa insopportabile.