Secoloditalia.it - Trump s’insedia, “Core ‘ngrato” Conte s’imbosca: una donna crudele ha interrotto la love story…

Oggi Donaldsi presenta al mondo, ma uno dei suoi migliori amici, un fan della prima ora, l’unico premier al quale il Tycoon americano si rivolse, per eccesso di affetto, chiamandolo “Giuseppi”, al plurale, come se ne avesse desiderato una moltiplicazione, non ci sarà, né alla cerimonia, né, al momento, nello spirito, sulle agenzie di stampa. Pare che l’ex premier grillino,, sia impegnato a scrivere la mozione per sfiduciare Daniela Santanché, ma sotto sotto tutti sanno, nel centrosinistra, che nel nome della futura alleanza con il Pd, quell’antico afflato tra il leader del M5S e il neopresidente degli Usa non va rinvangato. Pena la sinistra narrazione del “cattivo” di destra che minaccia la pace e l’economia del mondo e a cui la nemica di destra, Giorgia Meloni, è andata a baciare la pantofola.