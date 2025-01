Lanazione.it - Truffa all’esame della patente: scoperto con telecamera e microfono, denunciato

Grosseto, 20 gennaio 2025 – Grazie ad un ingegnoso sistema elettronico pensava di poter superare l’esame di teoria per conseguire ladi guida senza doversi neanche preoccupare di conoscere né i segnali stradali né le regole del codice. Peccato però che la Motorizzazione civile cittadina adesso sia dotata di un sistema di monitoraggio (metal detector e rilevatore di onde radio) che ha mandato a monte tutti i suoi programmi e l’unica auto sulla quale è potuto poi salire è stata quellaPolizia stradale che lo ha portato in Questura per notificargli la denuncia per tentatae per aver usato sistemi fraudolenti per ottenere un titolo abilitativo. Tutto inizia quando l’uomo si presenta in via Teano per sostenere l’esame di teoria, prova durante la quale è vietato poter avere con sé qualsiasi dispositivo elettronico e – tantomeno – telefoni cellulari.