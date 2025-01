Thesocialpost.it - Tragedia di Piazza San Carlo, Chiara Appendino condannata a un anno e mezzo

Leggi su Thesocialpost.it

La sentenza del processo d’appello bis nei confronti dell’ex sindaca di Torino,, ha portato a una condanna di un, cinque mesi e 23 giorni. Questa decisione arriva in seguito ai tragici eventi del 3 giugno 2017 inSan, quando un’ondata di panico si generò tra i tifosi che seguivano la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid su un maxischermo. A scatenare il caos fu un gruppo di adolescenti che spruzzò spray al peperoncino per derubare i presenti.Leggi anche: “Basta, io esco”. Grande Fratello, tutti sti dalla decisione del concorrente: “Non ci sto”Il drammatico bilancio di quella giornata registrò oltre 1.600 feriti e due vittime, Erika Pioletti, 38 anni, e Marisa Amato, 65 anni. La Cassazione aveva richiesto un nuovo esame da parte dei giudici torinesi, confermando la responsabilità penale di, ma stabilendo la necessità di ridurre la pena precedente di 18 mesi, in considerazione delle remissioni di querela avvenute nel frattempo.