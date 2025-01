Ilveggente.it - Sonego strappalacrime su Sinner: “Mi dispiace”

amico vero: quelle parole.Una settimana. Una soltanto. Tanto è bastato, però, perché una cultura così diversa dalla propria sconvolgesse il suo modo di fare e di approcciarsi alla vita. Lorenzonon è più lo stesso di prima e lo si è visto chiaramente agli Australian Open. Lo Sri Lanka, dove la fidanzata lo ha “trascinato” in vacanza senza che lui ne fosse troppo convinto, lo ha cambiato.su: “Mi” (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl torinese oggi medita, fa yoga. Ed è, quindi, molto più zen di quanto non fosse un tempo. Che sia stato questo a fare la differenza nella terra dei canguri e a far sì che il suo rendimento superasse, e anche di tanto, le aspettative degli analisti e dei semplici tifosi? Probabile. Certo è che la super performance sarà stata un’iniezione di fiducia non indifferente per il tennista azzurro, che nel 2024 non era stato troppo continuo e aveva perso terreno fino ad uscire dalla top 50.