Sentieri invisibili l’Italia in podcast parte dai Castelli Romani

Roma – Luoghi storici, paesaggi nei quali il mito si mescola alla leggenda e al mistero, un’Italia unica raccontata attraverso storie e racconti di angoli meno noti, a volte intangibili ma che rappresentano l’identità dei nostri territori. È “” un progetto narrativo che attraverso imette a disposizione gratuita una guida per tutti coloro che vogliono conoscere i luoghi più intimi del nostro Paese.Le prime quattro puntate vedranno come progetto pilota un approfondimento sui. I, realizzati da CULT adv per la DMO Around Rome, con il contributo della Regione Lazio, accompagneranno gli ascoltatori in un vero e proprio percorso immersivo tra miti, leggende e storie legate al territorio. Ilsi apre con il vulcano laziale, cuore e origine del territorio, per poi condurre l’ascoltatore lungo la via sacra, un percorso spirituale che intreccia storia e simbolismo.