Schianto tra auto e furgone tragica morte per un 58enne

Dopo quelle registrate nelle ore e nei giorni scorsi, ancora una tragedia sulle strade salentine. Un tragicotraè costato la vita ad un uomo di 58 anni di Bisceglie nella giornata di oggi. Il drammatico sinistro si è verificato, nella mattinata di oggi, lungo la zona industriale di Brindisi, esattamente all’altezza di una rotatoria sulla strada statale 613, che collega Lecce al capoluogo brindisino. Qui, per cause ancora tutte da chiarire e accertare, si è verificato uno scontro spaventoso tra unIveco e un’Alfa Rome Giulietta. Dopo l’impatto, purtroppo, il mezzo pesante è finito fuori strada, terminando la sua corsa in un terreno circostante.tra, niente da fare per unIl mezzo ha terminato la sua corsa completamente ribaltato ed il suo conducente, unoriginario di Bisceglie, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.