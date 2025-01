Lanazione.it - Riflettori sul condominio. Ereditare un appartamento. Attenzione a spese e debiti

Nel caso in cui unsia stato ereditato, ci sono alcune norme condominiali da conoscere. Ne parliamo con l’avvocato Luca Santarelli.un immobile comporta anche la necessità di seguire alcune norme non sempre note a tutti, quali sono? "Partendo dalle tematiche condominiali, bisogna sapere che gli oneri condominiali passano in toto all’erede, sia in relazione alle delibere adottate che agli eventualipregressi. Per dirla in sintesi, l’erede diviene proprietario di tutto, anche dei. Negli atti tra vivi invece gli aspetti che più rilevano sono icondominiali e le delibere già adottate prima del passaggio di proprietà. Chi subentra dunque risponde in solido con il cedente (venditore, donante) deimaturati nell’anno contabile della cessione del diritto (compravendita, permuta o donazione) e nell’anno pregresso.