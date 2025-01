NFL Playoffs 2025 | Barkley corre sotto la neve e sopra i Rams Allen vince il duello con Jackson

Leggi su Sportface.it

Parliamoci chiaro, poche cose sono più affascinanti del football a gennaio. Ecco, la lista diventa ancora più corta quando allo scenario di cuisi aggiungono freddo eper uno spettacolo come sempre entusiasmanete. Una domenica da ricordare, quella del Divisional Round, che ha visto prima i Philadelphia Eagles e poi i Buffalo Bills conquistare l’accesso all’ultimo atto prima del Super Bowl. Tornano a casa tra i rimpianti Los Angelese Baltimore Ravens, solamente dopo aver dato vita a due sfide equilibrate e decise nei minuti finali. Avremo così, tra meno di una settimana, altri due splendidi matchup da cui usciranno le due squadre che si affronteranno a New Orleans: in AFC andrà in scena l’ennesimo atto della recente rivalità tra Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, in NFC sarà addirittura scontro divisionale tra gli Eagles e i sorprendenti Washington Commanders.