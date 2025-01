Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: grandissima vittoria dopo i problemi fisici

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.30NON STA BENE NEL TERZO SET: IL MEDICAL TIME-OUTCHIEDE IL FISIOTERAPISTA: IL SORRISO IRONICO DIROMPE IL GANCIO DELLA RETE: PARTITA INTERROTTA 20 MINUTI7.50 L’italiano ha vinto 120 punti, a fronte dei 95 dell’avversario.7.49 Saldo in parità per: 35 vincenti e 35 gratuiti. Perinvece 31-54.7.48 L’azzurro ha servito il 56% di prime di servizio, ottenendo ben l’83% dei punti. Buona la resa con la seconda: 59%.7.46 14 ace per, 5 per. 6 doppi falli per l’italiano, 4 per il danese.7.44parla del suo problema fisico: “E’ stata una mattinata particolare, non ho neanche disputato il riscaldamento. Parlare con il dottore mi ha fatto bene“. Dunque il n.1 non ha voluto spiegare la causa del malessere.