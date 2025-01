La pineta di Fregene intitolata a Clemente IX | Importante riconoscimento storico

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 20 gennaio 2025- Ladia PAPAIX°: un passo verso la rinascita del territorio. L’Associazione «AUTONOMIA DA FIUMICINO» esprime grande soddisfazione per la Delibera di Giunta n. 3 del 14 gennaio 2025 del Comune di Fiumicino, che ha accolto la nostra proposta inoltrata nel mese di settembre 2024 di intitolare l’Area C delladia PapaIX°, colui che ha dato il via alla realizzazione della storica e monumentale area verde. L’Area C delladi, ora già porta il nome di «IX°».Questa nuova intitolazione rappresenta une simbolico per la Comunità, e come sottolineato dal Presidente dell’Associazione, Dr. Piero Strocchi: «Deve segnare anche un cambiamento concreto nella gestione e nella valorizzazione della, richiesto da tempo dai Cittadini».