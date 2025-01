Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Stienta: auto nel canale d’irrigazione. Due feriti

Rovigo, 20 gennaio 2025 – A(Rovigo), si è sfiorata una tragedia nella notte scorsa, alle 22.50. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente lungo la via Maffei per un’finita neldopo la perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, rimasto leggermente ferito insieme ad un’altra persona. I vigili del fuoco accorsi da Castelmassa e Rovigo anche con l’grù hanno provveduto al recupero dei due malcapitati, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasin pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Successivamente si è provveduto al recupero dell’, che è stata portata via da un carro attrezzi. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate mezz’ora dopo la mezzanotte di oggi.