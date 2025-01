Tvzap.it - Incendio in una casa di riposo: ci sono morti e feriti

Un violento incendio è divampato nella notte in una casa di riposo a Barajevo, sobborgo di Belgrado, in Serbia. Il bilancio è drammatico: almeno otto morti e sei anziani feriti. Incendio in una casa di riposo: ci sono morti e feriti. Una notizia drammatica arriva dall'estero. Ci sono morti e feriti dopo che un incendio è scoppiato la notte scorsa in una casa di riposo a Barajevo, un quartiere alla periferia di Belgrado. Luka Causic, responsabile del settore per le situazioni di emergenza, ha parlato del bilancio alla televisione pubblica Rts: "Posso purtroppo confermare che in questa struttura, dove vivevano anziani, hanno perso la vita otto persone.