I soccorsi il massaggio cardiaco e la corsa inutile al Policlinico

Ore 4.03 e 40 secondi, è il momento in cui il TMax e la Giulietta escono di strada in via Quaranta. Alle 4.04, i carabinieri di stanza nella centrale operativa di via Monti ricevono dai colleghi la comunicazione dell’incidente e chiamano immediatamente la centrale del 118 da un numero dedicato per richiedere l’invio di ambulanze e auto mediche. Il documento d’identità dà un nome al conducente, a terra "semicosciente": è Fares Bouzidi, 22 anni, cittadino tunisino nato a Vizzolo Predabissi e residente al Corvetto, con precedenti per spaccio e ricettazione; viene trasportato al San Carlo, piantonato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Nel borsello ha 850 euro, una bomboletta di spray urticante e una catenina in oro giallo danneggiata. Il passeggero è immobile, tra il palo del semaforo e la Giulietta: il vicebrigadiere al volante della "Volpe 40" prova a rianimarlo col