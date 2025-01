Anteprima24.it - I sapori di “Zi’ Pasqualina” a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Tempo di lettura: 3 minutiDalle irresistibili polpette al sugo, al cotechino, alla pasta fatta a mano, a tante altre specialità che hanno fatto la storia dell’Irpinia grazie ad una Trattoria dove, almeno una volta nella vita, ciascuno di noi ha fatto tappa.E’ l’Osteria Valleverde Zi’, quest’anno ancora una volta protagonista acon, nell’ambito della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025.Il ristorante Zi’nasce nel 1953 ad Atripalda dove tuttora esercita in via Pianodardine 112: un luogo accogliente e familiare che rievocaed odori di una volta, la tradizione sempre al centro della tavola e uno standard qualitativo alto legato esclusivamente al territorio e alla tipicità dei prodotti.