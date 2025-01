Liberoquotidiano.it - EWE NETZ GmbH sceglie OverIT per innovare i propri processi di workforce management

Leggi su Liberoquotidiano.it

MILANO, 20 gennaio 2025 /PRNewswire/, azienda leader globale in soluzioni software per il Field Service, in partnership con Live Reply, ha siglato un accordo con EWE, operatore tedesco leader nella distribuzione dell'energia e pioniere nell'integrazione delle energie rinnovabili, trasporto di elettricità, acqua, idrogeno e gas naturale, nonché nella costruzione e manutenzione delle reti telco. L'obiettivo della collaborazione è ottimizzare le operazioni e iconnessi all'espansione, al funzionamento e alla manutenzione delle reti di distribuzione di EWE(circa 83.000 km di reti elettriche e 57.000 km di reti del gas), includendo interventi di ammodernamento, costruzione e riparazione dei guasti. Con l'implementazione dellaNextGen Platform, EWEconta di ottimizzare idi, dalla pianificazione degli ordini all'assegnazione dei task fino all'esecuzione sul campo, permettendo a 650 tecnici di focalizzarsi sulle loro competenze principali, riducendo la complessità deie migliorando le performance.