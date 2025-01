Ilfattoquotidiano.it - Eurovision Song Contest 2025, Michelle Hunziker condurrà con Sandra Studer e Hazel Brugger

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E così indirettamente un volto Mediaset sbarcherà sulle Reti Rai il prossimo maggio. In particolare modo saràuna delle tre co-condutrici della 69esima edizione diche quest’anno si terrà a Basilea. Quindipresenteranno il Gran Finale, sabato 17 maggio al St. Jakobshalle di Basilea. La Prima Semifinale sarà il 13 maggio e la Seconda Semifinale il 15 maggio.In Italia le prime due Semifinali saranno disponibili su Rai Due, mentre il Gran Finale del 17 maggio, sempre in prima serata su Rai Uno. Resta ancora da capire quali saranno le voci fuori campo che commenteranno la kermesse per l’Italia quest’anno.Come ha comunicato l’emittente svizzera SRG SSR, a cui è stato affidato lo show, la scelta del trio di conduttrici simboleggia i valori che definiscono la Svizzera: apertura, diversità, multilinguismo e senso di unione.