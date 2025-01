Quotidiano.net - Carica tutti i tuoi dispositivi in un lampo: caricatore USB C rapido 40W con 4 porte, perfetto per casa e ufficio

Leggi su Quotidiano.net

Con iltore USB Ccon ben 4disponibili, dare energia ad ogni dispositivo è un gioco da ragazzi. Oggi su Amazon lo trovi a soli 10,99€ grazie allo sconto dell'8%. Un'opportunità unica per avere in un unico dispositivo 4 possibilità dimento diverse: laptop, smartphone Android, iPhone e tanto altro ancora. Disponibilità immediata con consegna in meno di 24h con Amazon Prime. Compralo oggi al prezzo più basso del web Risuper rapida da 40W con erogazione di potenza 3.0 Iltore USB C Aioneus da muro è un vero e proprio concentrato di potenza: con le sue 4(2 USB-C e 2 USB-A) è un salvaspazioper essere utilizzato durante viaggi di lavoro o di svago occupando un'unica presa a muro. Esatto: con un solo prodotto puoire contemporaneamente 4differenti.