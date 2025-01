Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, l’Ajax prende tempo: slitta l’arrivo di Rensch?

Passano i giorni ma in casasi attende ancora il primo acquisto di questa finestra invernale di. Sono diversi i ruoli che Ghisolfi starebbe cercando di rinforzare con qualche profilo adatto, anche se dalle parti di Trigoria per il momento volti nuovi non se ne sono ancora visti. A sbloccare le entrare potrebbe essere Devyne, per il quale l’operazione consembrava conclusa, con il calciatore atteso a stretto giro di posta nella Capitale. Il tutto però potrebbe essere rimandato, con gli olandesi che starebberondo.Sostituto ed Europa League: i motivi delOperazione intorno ai 5 milioni e contratto da circa 1,2 milioni a stagione fino al 2029. Queste le cifre che dovrebbero accompagnare la trattativa per. Il condizionale è però ancora d’obbligo in quantostarebbe mettendo ancora i bastoni tra le ruote allaquando sembrava che la fumata bianca fosse ormai raggiunta.