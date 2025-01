Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Jorge Mendes aiuta Zlatan Ibrahimovic per Joao Felix: la proposta

Leggi su Dailymilan.it

Ildivuole portare in rossonero in questa sessione di, complice l’agente.Ilperde contro la Juventus uno scontro diretto per il quarto posto, i bianconeri di Thiago Motta adesso si rilanciano definitivamente per la Champions League mentre quelli di Sergio Conceicao vedono complicarsi il percorso. Non sarà ila salvare la stagione del Diavolo, ma bensì un cambio di atteggiamento e mentalità. I due grandi difetti di questa annata rossonera.Il Diavolo sta valutando alcune proposte di mercato, sulla scrivania dei dirigenti rossoneri è arrivato il nome di. Il portoghese è in uscita dal Chelsea e i meneghini potrebbero tentare il colpo a gennaio per provare a recuperare in classifica in ottica quarto posto (o quinto in base al ranking Uefa di fine stagione).