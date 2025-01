Lanotiziagiornale.it - Autonomia, stop al referendum: per la Consulta è inammissibile

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Laha dichiaratoilsull’differenziata. Per gli undici giudici della Corte Costituzionale (quattro posti sono ancora vacanti), ilabrogativo della legge Calderoli non è ammissibile perché “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”.Lasi era già espressa a dicembre sulla legge in termini di compatibilità costituzionali, sottolinenando la necessità di correggere diversi profili della riforma, a partire dai Livelli essenziali di prestazione (i Lep). Sono stati invece dichiarati ammissibili gli altri cinquesu cui si doveva esprimere la: via libera quindi alle proposte sulla cittadinanza per gli extracomunitari, su Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine, responsabilità solidale del committente negli appalti.