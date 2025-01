Thesocialpost.it - Autonomia differenziata, il referendum è inammissibile per la Consulta

La Corte Costituzionale ha dichiaratoilabrogativo riguardante la legge sull’delle Regioni. La decisione è stata presa dagli undici giudici attualmente in carica, che hanno motivato la loro scelta rilevando che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”.In parallelo, laha invece ritenuto ammissibili cinquesu temi diversi, tra cui cittadinanza per gli extracomunitari, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine e responsabilità solidale del committente negli appalti.Nel caso specifico delsull’, la Corte ha spiegato che la mancanza di chiarezza sull’oggetto e sullo scopo del quesito avrebbe compromesso la possibilità per gli elettori di esprimere una scelta consapevole.