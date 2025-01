Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 20 gennaio 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, lunedì 20è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 20, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diStando alleandrà in onda la puntata registrata lo scorso 6, giorno dell’Epifania. Martina ha annunciato di essere pronta per la scelta, mentre Francesca ha portato in esterna Gianmarco: il corteggiatore le ha fatto conoscere sua sorella, con la quale ha un bellissimo. Come ha riportato Lorenzo Pugnaloni, Maria in studio ha fatto una sorta di sondaggio sulla scelta di Martina e molti hanno preferito Gianmarco.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, lunedì 20, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.