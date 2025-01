Oasport.it - UN LAMPO AZZURRO SCALDA L’INVERNO! Tommaso Giacomel scaccia la crisi e vince la mass start di Ruhpolding

Si tinge d’la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: a, in Germania, sede della quinta tappa, nella 15 kmmaschile arriva il trionfo dell’unico italiano qualificato alla gara conclusiva.fa 20/20 al tiro e centra il primo successo in carriera (quarto podio individuale, il secondo nella località tedesca).Il ventiquattrenne trentino riesce finalmente a coniugare velocità e precisione al poligono: sesto crono nello shooting time (ultimo poligono completato in 18?3), terzo nel range time e nono tempo sugli sci: sono questi gli ingredienti che portanore la gara in 36’21?8, mettendo in fila due norvegesi.Un errore al poligono per Sturla Holm Laegreid, che nel giro finale non riesce ad avvicinarsi a, se non quando l’alza il piede per festeggiare a pochi metri dal traguardo, e deve accontentarsi della piazza d’onore a 6?7.