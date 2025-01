Inter-news.it - Schough: «Felice per la vittoria. Inter Women in ‘game mood’»

Olivia ha parlato al termine di Inter-Como, sfida vinta dalle nerazzurre con il punteggio di 1-0. Queste le sue dichiarazioni. IL COMMENTO – Olivia si è così pronunciata a Inter TV nel post-partita di Inter-Como, terminata 1-0: «Sono molto felice per la vittoria, ma vi è ancora molto da fare in stagione. La Juventus è in testa al campionato, per cui sarà un match difficile. Ma noi siamo nel "game mood", abbiamo battuto Roma e Como, per cui siamo pronte per il match».