Agi.it - "Non è Doc", sequestrato il vino Primitivo donato a Sinner

AGI - Sono diventate un caso le 73 bottiglie diche il comune di Manduria haper Natale a Jannik, una per ogni suo trionfo: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari le ha sequestrate per verificare il reale contenuto del 'Rosso Jannik'. Si indaga sull'ipotesi di contraffazione. Gli emissari dell'organo di controllo del Ministero delle Politiche agricole hanno condotto un'ispezione alle Cantine Produttori Vini Manduria, le quali avrebbero imbottigliato ilperma in realtà proveniente da un'altra realtà vitivinicola. L'iniziativa del dono aè stata dell'amministrazione comunale di Manduria. Ad attivare la vigilanza del ministero è stata invece la presidente del Consorzio di Tutela deldi Manduria Doc e Docg, Novella Pastorelli, che ha dichiarato che il "consorzio non può considerare e riconoscere come 'autentiche' le bottiglie perché sprovviste del contrassegno di Stato" e ha segnalato un possibile uso fraudolento del nome della Denominazione, oltre che un danno all'immagine del Consorzio e delle tre filiere che si prodigano per produrlo rispettando il disciplinare della produzione e della commercializzazione.