Montegiorgio, si sblocca la pratica . L’elisuperficie arriverà nel 2026

Il 2025 porta una bella novità per la comunitàrgio e della media Valtenna, sidopo anni il progetto per la realizzazione dela Piane di. Nei giorni scorsi è arrivata la notifica da parte della Regione Marche di un finanziamento di circa 150.000 euro che permetterà di realizzare l’opera. Si tratta di una storia iniziata nel 2021 quando l’Amministrazione decise di destinare il finanziamento derivato dagli ‘Sms di solidarietà’ raccolta in occasione del sisma del 2016, alla realizzazione di un’elisupeficie. "Nel 2021 attraverso la Protezione civile regionale – racconta il vice sindaco Alan Petrini – ottenemmo un finanziamento di 130.000 euro per la realizzazione dell’elisupeficie che decidemmo di allestire ai margini dell’attuale avio superficie, era di fatto la scelta più idonea.