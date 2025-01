Juventusnews24.com - Mbangula, Juve Milan non lascia dubbi: l’insistenza di Thiago Motta premia ancora. Ormai sempre più protagonista in prima squadra: i numeri della sua gara

di Carlo Pranzonine è l’ennesima conferma: la fiducia diè stataripagata dal belga. Isua partitaE’ un ragazzo diSamuel, lanciato insin dal pre-campionato, quando la sua presenza sembrava dovesse essere solo di passaggio. E invece, qualche mese dopo, il belga ha capovolto completamente la situazione, diventando di fatto un elemento importante per la. Dall’inizio o ain corso, il belga sacome essere decisivo. Con un gol (il terzo in questa stagione ieri contro il), un assist (chiedereai rossoneri in Supercoppa) o magari anche un ripiegamento difensivo a dare una mano al terzino.L’ha fatto del resto anche ieri, con 5 duelli vinti contro gli avversari, come sottolineano i dati forniti da Sofascore.