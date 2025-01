Inter-news.it - LIVE – Inter-Como Women 0-0, tutto bloccato alla fine del primo tempo!

è l’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI).0-0Dopo quarantacinque minuti all’Arena Civica è ancorasullo 0-0. Le due squadre praticano un bel calcio, con chanceessanti che portano vicinissime al gol del vantaggio. Dopo l’vallo all’servirà un guizzo in più per riuscire a portare a casa anche questa partita.FINISCE IL45? Assegnato un minuto di recupero43? Occasioneessante per Cambiaghi, che sfrutta l’assist di Serturini e colpisce di testa dal centro dell’area. Il pallone termina troppo alto sopra la traversa.