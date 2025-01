Sport.quotidiano.net - Inzaghi sfida l’ennesimo tabù. Catanzaro, un solo ko in 15 partite. Il Pisa faccia brillare la propria stella

Pippoè pronto a farle sue stelle: la prima trasferta del 2025 coincide con un impegno dal coefficiente di difficoltà parecchio alto. Non fosse altro che per il fatto che ilsi presenta alladi oggi pomeriggio con un rendimento tutt’altro che negativo: i calabresi nelle ultime quindici gare hanno perso soltanto una volta, guarda caso proprio contro lo Spezia, la principale rivale dei nerazzurri nella corsa al secondo posto. Ilperò non è certamente formazione che si lascia intimidire da un ruolino di marcia simile: i nerazzurri da inizio campionato ci hanno abituati a prestazioni scintillanti al cospetto dida sfatare e tradizioni negative da interrompere. E anche oggi pomeriggio Caracciolo e soci ci proveranno, con la consapevolezza di avere a disposizione praticamente tutti gli assi dell’organico: "spegni le luci della città, così che il cielo si illumina" canta Cesare Cremonini in una ballata che veleggia in cima alle hit nazionali da settimane.