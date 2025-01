Dilei.it - Il segreto per labbra idratate e perfette? Le tinte a base d’acqua, impalpabili e naturali

Alzi la mano chi ha sempre lepallide (soprattutto in inverno) e che è stufa di avere sempre un’aria malaticcia senza un pò di colore sulle. Se fai parte di questa categoria di persone, saprai bene quanto sia importante utilizzare dei prodotti per ledal pigmento naturale, la texture sottile ma che duri a lungo.Letradizionali, pur essendo apprezzate per la loro lunga durata e il colore intenso, tendono a seccare lea causa di diversi fattori legati alla loro formulazione e al modo in cui funzionano.Ad esempio, quasi sempre contengono alcool, utile a far asciugare rapidamente il prodotto una volta applicato; tuttavia, evaporando velocemente, fissando il colore sullema allo stesso tempo eliminano parte dell’umidità naturale della pelle, causando secchezza.