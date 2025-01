Screenworld.it - Hunger Games: La Ragazza di Fuoco – Streaming

Regia: Francis Lawrence
Sceneggiatura: Michael deBruyn, Simon Beaufoy
Produzione: Lions Gate Entertainment, Color Force
Attori Principali: Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen), Josh Hutcherson (Peeta Mellark), Liam Hemsworth (Gale Hawthorne), Woody Harrelson (Haymitch Abernathy), Elizabeth Banks (Effie Trinket), Philip Seymour Hoffman (Plutarch Heavensbee)
Data di uscita: 22 novembre 2013 (USA)
Durata: 146 minuti
Paese: Stati Uniti d'America
Lingua: inglese
Distribuzione: Universal Pictures
TRAMA: Dopo la loro vittoria ai 74esimi, Katniss Everdeen e Peeta Mellark tornano al Distretto 12, per alloggiare nel Villaggio dei Vincitori insieme al loro mentore Haymitch Abernathy.