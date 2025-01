Ilrestodelcarlino.it - Farmacie, la minoranza chiede l’azzeramento del Cda

Domani l’assemblea dei soci diComunali dal cui esito si saprà se il presidente Gian Vittorio Galeota si dimetterà, se sarà dimissionato, se tutto resta com’è dopo il ‘caso Philia’ o se si sceglierà un’altra opzione: "Ci risulta che il sindaco Ciarpella stia cercando soluzioni nel Cda (composto da Paolo Pistilli e Livia Paccapelo, ndr) per uscire dall’impasse, dando una ‘rimestata’ al tutto e, sempre su proposta di Fd’I (ma il sindaco non un civico?), nominare un nuovo presidente, ma di ‘partito’" dice la. "Ma, se si attinge a un componente del Cda che non è stato in grado di esercitare finora un controllo, esprimere pareri o prendere posizioni diverse dal presidente, si condannano leComunali all’assenza di slanci e programmazione", per cui, l’invito a Ciarpella: "Sindaco, ci ascolti, meglio azzerare tutto e ricominciare da capo".