Lanazione.it - Eroe della non belligeranza. L’uccisione di Don Bobbio. Il prete che volle mediare

Giovanni Battistanacque a Bologna il 3 luglio 1914. La famiglia era di Bedonia, dove il giovane studiò in seminario, prima di approdare a Chiavari. Ordinato sacerdote, gli fu affidata la parrocchia di Valletti di Varese Ligure, piccolo paese di montagna. Dopo l’8 settembre 1943 arrivarono nella zona, provenienti in gran parte dal Tigullio, i partigianiBrigata Coduri, che vi posero la loro base operativa. Donsarà definito il cappellanoCoduri, ma lo fu per missione sacerdotale, non per scelta ideologica: il giovanesentì il dovere di considerare quei giovani come la sua seconda parrocchia. A Velva, a pochi chilometri, erano stanziati gli alpiniDivisione Monterosa, schierati con i fascisti, ma con forti spinte interne alla diserzione. Donnon militò esplicitamente nelle fila partigiane – come fece per esempio don Luigi Canessa, cappellanobrigata Centocroci, operante tra Varese e la Val Taro – ma si adoperò fin da subito in un’opera, non facile, di noncon gli alpiniMonterosa.