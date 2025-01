Gamberorosso.it - Ecco come la comunità vinicola affronta i terribili incendi di Los Angeles

Nella notte del 7 gennaio, le fiamme si sono alzate improvvisamente lungo le colline delle Pacific Palisades - il quartiere residenziale tra Santa Monica mountains e l'oceano Pacifico - la vicina Malibu e l'Eaton Canyon. Tim Perr, proprietario della Pali Wine Co, una nota sala di degustazioni della west coast, ha osservato impotente mentre il fuoco prendeva la sua casa e il suo negozio. È un deja-vu tragico per unache da anni convive con la minaccia degliboschivi. Per ora, il conto delle vittime arriva ad almeno 27, e oltre 170mila persone sono ancora soggette a ordini di evacuazione e molti degli sfollati dovranno aspettare almeno un'altra settimana per tornare nei loro quartieri devastati per valutare i danni, poiché il materiale pericoloso è ancora in fase di rimozione.