Achille Lauro il video dello show a sorpresa in piazza di Spagna

piazza di Spagna dove in migliaia sotto la pioggia hanno aspettato l’arrivo di Achille Lauro sulla scalinata più famosa d’Italia. Dopo l’annuncio social a sorpresa, l’artista ha regalato al suo pubblico un secret show andato sold out in pochi minuti. 10 canzoni tra vecchi e nuove successi, la prima volta live del prossimo singolo Amor in uscita venerdì e un omaggio ad Antonello Venditti con Notte prima degli esami. Comuni Mortali, il nuovo album, in uscita il 18 aprile, il 29 giugno e 1 luglio live al Circo Massimo.Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Achille Lauro, il video dello show a sorpresa in piazza di Spagna Amica. Amica.it - Achille Lauro, il video dello show a sorpresa in piazza di Spagna Leggi su Amica.it (askanews) – L’abbraccio della sua Roma è indidove in migliaia sotto la pioggia hanno aspettato l’arrivo disulla scalinata più famosa d’Italia. Dopo l’annuncio social a, l’artista ha regalato al suo pubblico un secretandato sold out in pochi minuti. 10 canzoni tra vecchi e nuove successi, la prima volta live del prossimo singolo Amor in uscita venerdì e un omaggio ad Antonello Venditti con Notte prima degli esami. Comuni Mortali, il nuovo album, in uscita il 18 aprile, il 29 giugno e 1 luglio live al Circo Massimo.Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA, ilindiAmica.

Potrebbe interessarti anche:

Achille Lauro nella Fontana di Trevi con Celeste della Porta (Parthenope): è il video di Incoscienti giovani?

Achille Lauro è stato ripreso mentre riproduce con l'atrice Celeste Dalla Porta, protagonista di Parthenope, immagini che sembrano ispirate alla Dolce vita di Fellini. Che siano stralci del video ...

Nel dietro le quinte di Sanremo 2025 va in scena un duetto magnifico tra Achille Lauro e Antonello Venditti (VIDEO)

Inaspettatamente nel baskstage del Festival di Sanremo 2025 c'è stato un duetto da pelle d'oca tra Achille Lauro e Antonello Venditti L'articolo Nel dietro le quinte di Sanremo 2025 va in scena un ...

Achille Lauro incredulo davanti a Venditti, parte il medley in corridoio all’Ariston: «Sembra vero» – Il video

Quando Achille Lauro ha visto in corridoio all’Ariston Antonello Venditti, non ci ha pensato due volte. Accompagnato da una chitarra acustica, ha accennato le prime note di «Ricordati di me». Il ...

Achille Lauro canta l'amore per Roma, il concerto segreto in piazza di Spagna per i fan. Achille Lauro a sorpresa in Piazza di Spagna: il secret show per Comuni mortali. VIDEO. Achille Lauro, secret show a Roma in Piazza di Spagna: i video. Achille Lauro, il video dello show a sorpresa in piazza di Spagna. Achille Lauro show segreto a Roma per "Comuni mortali". Achille Lauro, Piazza di Spagna canta per il lancio di 'Comuni Mortali' - Video. Ne parlano su altre fonti

105.net riferisce: Achille Lauro, secret show a Roma in Piazza di Spagna: i video - Achille Lauro ha organizzato un concerto a sorpresa in piazza di Spagna a Roma per presentare “Comuni mortali” e fare sue vecchie hit. Toccante l’omaggio a Venditti ...

Segnala libero.it: Live show di Achille Lauro a piazza di Spagna a Roma - Roma, 15 apr. (askanews) - L'abbraccio della sua Roma è in piazza di Spagna dove in migliaia sotto la pioggia hanno aspettato l'arrivo di Achille Lauro sulla scalinata più famosa d'Italia. Dopo l'annu ...

Scrive msn.com: Achille Lauro, Piazza di Spagna canta per il lancio di 'Comuni Mortali' - Video - (Adnkronos) - Achille Lauro 'secret show' questa sera a Piazza di Spagna, location scelta dal cantante per il lancio del suo nuovo album 'Comuni mortali'. A cantare con l'artista, decine di fan che ha ...