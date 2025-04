Anteprima24.it - Nino D’Angelo, nuova data a Napoli de “I miei meravigliosi anni ottanta”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’annuncio delladell’11 settembre in Piazza del Plebiscito a, a grande richiestaraddoppia con un secondo concerto – evento nella sua amata città. Si aggiunge unaal tour estivo “I’80 Estate 2025”: il 12 settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a.Un appuntamento che si preannuncia già epico: dopo aver emozionato il pubblico con uno show memorabile lo scorso 29 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona ditorna ad abbracciare il suo pubblico nella storica piazza partenopea per due serate.Questo il calendario del tour “I’80 Estate 2025” che vedràesibirsi in tutta Italia, prodotto e organizzato da Trident Music:11 settembre –– Piazza del Plebiscito12 settembre –– Piazza del Plebiscito ()Da oggi, martedì 15 aprile, i biglietti dellasono disponibili in prevendita su https://bit.