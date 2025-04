Automazione intelligenza artificiale e sicurezza Così parte la rivoluzione sul posto di

Automazione, intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro saranno in grado di modificare in modo sostanziale il mondo della logistica, con ripercussioni significative su carenza di personale e rischio infortuni. Almeno queste le conclusioni alle quali è giunto un recente studio di Zebra Technologies Corporation, azienda leader mondiale nella digitalizzazione e Automazione delle attività in prima linea. L'analisi, intitolata "Elevating every move: the formula for high-performance warehousing", sottolinea come nel prossimo quinquennio il 60% dei responsabili di magazzino in Europa prevede di implementare sistemi di intelligenza artificiale. Secondo tale approccio, il 70% degli operatori in prima linea è preoccupato del rischio di infortuni nei magazzini. Cresce dunque in modo chiaro ed inequivocabile la richiesta per una maggiore implementazione tecnologica.

