Referendum di giugno si va al voto su diversi temi

Referendum. La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili quattro quesiti referendari sul lavoro, per i quali sono state raccolte oltre 4 milioni di firme e il Referendum sulla cittadinanza, depositato in Cassazione con 637mila firme. Più nel dettaglio, i Referendum chiederanno ai cittadini di pronunciarsi su: Stop a licenziamenti illegittimi, più tutele per lavoratori delle piccole imprese, riduzione del lavoro precario, più sicurezza sul lavoro e Referendum su cittadinanza italiana. Come si vede, si tratta di tematiche molto attuali, con i cinque quesiti referendari che potrebbero cambiare le norme attorno a tematiche oggi molto sentite. Andiamo ora a vedere, più nel dettaglio, di cosa si tratta e quali sono le specifiche peculiarità dei quesiti referendari. Quotidiano.net - Referendum di giugno, si va al voto su diversi temi Leggi su Quotidiano.net Nel corso di questo 2025 i cittadini saranno chiamati a votare per cinque. La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili quattro quesiti referendari sul lavoro, per i quali sono state raccolte oltre 4 milioni di firme e ilsulla cittadinanza, depositato in Cassazione con 637mila firme. Più nel dettaglio, ichiederanno ai cittadini di pronunciarsi su: Stop a licenziamenti illegittimi, più tutele per lavoratori delle piccole imprese, riduzione del lavoro precario, più sicurezza sul lavoro esu cittadinanza italiana. Come si vede, si tratta di tematiche molto attuali, con i cinque quesiti referendari che potrebbero cambiare le norme attorno a tematiche oggi molto sentite. Andiamo ora a vedere, più nel dettaglio, di cosa si tratta e quali sono le specifiche peculiarità dei quesiti referendari.

