Ilnapolista.it - Goggia: «L’infortunio di Brignone è più grave del mio. Io agli Assoluti non ci vado mai, sono rischiosi»

Leggi su Ilnapolista.it

MILANO – “Ci siamo sentite il giorno in cui si è fatta male. Ho chiamato il dottore della federazione che era con lei in ospedale a Trento, me l’ha passata al telefono. Le ho espresso il mio dispiacere, la mia solidarietà. Poi le ho scritto un messaggio in cui le ho ribadito che, se avrà bisogno di me, ci sarò. Mi ha ringraziato tanto”. Sofiaha visto come tutti i 42 punti di Federica. E ha ovviamente ha ripensato ai suoi, gli ultimi di una lunga carriera di spaventosi infortuni.“Il suo infortunio è molto, ben peggiore del mio al piede – dice a Repubblica – Una frattura bruttissima al piatto tibiale, con anche il crociato coinvolto. Dovranno aspettare per operarla di nuovo e poi togliere le piastre. Se riuscisse a guarir bene e a mettere gli sci tra dicembre e gennaio, per me ha il tempo necessario per preparare al top i Giochi.