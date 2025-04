Lanazione.it - Equità delle cure, un nuovo modello per la sanità territoriale

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 15 aprile 2025 - Laper la prevenzione oncologica ha unvolto, o meglio. muso. È quello del camper di Proximity Care, progetto realizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna e co-finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in partnership con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, gli Enti del Terzo Settore operanti nel territorio, i Comuni e la Regione Toscana che negli scorsi due anni ha vagato per la Valle del Serchio e la Garfagnana effettuando multiscreening per i tumori a tutte le persone che vivono in luoghi particolarmente distanti da centri cittadini o presidi sanitari. Una soluzione che ha dato i suoi frutti perché a quanto spiega Vera Benedetto, prima autrice di uno studio condotto dal Centro Interdisciplinare Health Science della Scuola, "Siamo riusciti a dimostrare che è possibile cambiare il paradigma dellanell’ambito della prevenzione oncologica, coniugandolo con servizi al cittadino e sostenibilità ambientale".