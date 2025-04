Gli effetti della riforma della Corte dei conti sui DS dall’assicurazione obbligatoria al risarcimento parziale del danno erariale

della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale. La proposta, che rientra in un più ampio intervento di revisione delle responsabilità dei funzionari pubblici, mira ad alleggerire la pressione della giurisdizione contabile sulle decisioni amministrative e prevede importanti novità che potranno essere applicate anche all’interno del comparto scuola.L'articolo Gli effetti della riforma della Corte dei conti sui DS: dall’assicurazione obbligatoria al risarcimento parziale del danno erariale . Leggi su Orizzontescuola.it Prosegue in Parlamento la discussione sul progetto di legge di legge che modifica l’assettodeiin materia di responsabilità. La proposta, che rientra in un più ampio intervento di revisione delle responsabilità dei funzionari pubblici, mira ad alleggerire la pressionegiurisdizione contabile sulle decisioni amministrative e prevede importanti novità che potranno essere applicate anche all’interno del comparto scuola.L'articolo Glideisui DS:aldel

Potrebbe interessarti anche:

Riforma Corte di Giustizia Tributaria, la proposta dell'onorevole Petitto

Una mozione bipartisan da presentare al Consiglio regionale della Campania per fare voti al Governo affinché venga salvaguardata la sede cittadina della Corte di Giustizia Tributaria. E’ quanto ...

Riforma Corte dei Conti: emendamento Montaruli-Sbardella sulla buona fede dei politici

La buona fede dei politici, a tutti i livelli a partire dai locali, nella firma di atti si "presume fino a prova contraria" - ad eccezione dei casi di dolo - se adottano atti "vistati o sottoscritti ...

Falcone “La riforma della giustizia produrrà effetti positivi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo una riforma giusta della giustizia liberale che metta la persona al centro della nostra agenda e delle istituzioni italiane: la separazione delle carriere ...

Gli effetti della riforma della Corte dei conti sui DS: dall'assicurazione obbligatoria al risarcimento parziale del danno erariale. Corte dei Conti, riforma. Che cos'è, a chi conviene, perché fa discutere. Corte conti, alert sulla riforma: «Danneggia chi lavora bene». Corte dei conti sotto attacco. Riforma Corte dei Conti: tra colpa grave e ‘scudo politico’, cosa rischia il sistema dei controlli. Chi ha paura della Corte dei Conti?. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da ilpost.it: Cosa convince e cosa no della riforma della Corte dei conti - Ha l'obiettivo di evitare ritardi e contenziosi nella pubblica amministrazione, ma limita in modo notevole le funzioni di controllo dei giudici contabili ...

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com riferisce: Corte dei conti, una riforma che suscita non poche preoccupazioni - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...

Come scrive gaeta.it: Approvata la modifica della Corte dei Conti: nuove funzioni e pene per danno erariale - La Camera approva la riforma della Corte dei Conti con 136 voti favorevoli, ora attesa al Senato per semplificare la burocrazia e favorire l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.