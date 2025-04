Quotidiano.net - Ispettorato Nazionale del Lavoro: il rapporto annuale e le nuove linee strategiche da dover seguire

L’del(INL) ha presentato il Reportsull’attività di vigilanza 2024 e illustrato la programmazione per il 2025. In occasione della riunione della Commissione Centrale di Coordinamento dell’attività di vigilanza, è stato proprio il Direttore dell’, Danilo Papa, ad illustrare i dati relativi all’attività svolta. Il documento evidenzia un’intensificazione dei controlli, con un particolare focus sul contrasto alnero e sulle violazioni in materia di salute e sicurezza. Con un totale di 139.680 verifiche ispettive effettuate, 83.330 violazioni in materia di salute e sicurezza accertate, 15.000 sospensioni delle attività imprenditoriali, 200 milioni di contributi previdenziali e 20 milioni di premi assicurativi recuperati, le ispezioni hanno registrato un aumento significativo, sia per numero che per efficacia.